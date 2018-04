Francia, evacuato Mont-Saint-Michel: si cercava sospetto ma era solo una lite

Massima allerta in Francia: evacuato Mont-Saint-Michel Afp 1 di 7 Afp 2 di 7 Afp 3 di 7 Afp 4 di 7 Afp 5 di 7 Afp 6 di 7 Afp 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutto è cominciato intorno alle 7:45, quando una guida turistica ha segnalato che su un bus-navetta un uomo, durante il percorso, aveva proferito minacce relative a poliziotti e gendarmi.



Nessuna informazione più dettagliata in merito, ma il prefetto della Manica, parlando a Bfmtv, ha chiarito che "nessuno conosce le intenzioni reali di questo individuo e la sua capacità di arrecare danni", e la gendarmeria ha riferito di non potere precisare se ci fossero intenzioni terroristiche. Dopo l'allerta lanciata dalla guida turistica, il sospetto è stato seguito tramite il sistema di video-sorveglianza della polizia municipale, ma è stato poi perso di vista.



È scattata dunque l'evacuazione dell'isolotto e il flusso di turisti in ingresso è stato bloccato: l'abbazia è stata chiusa per precauzione, mentre un elicottero della gendarmeria sorvolava il sito. A metà giornata, poi, il prefetto ha comunicato che l'evacuazione era terminata: "Tutte le case sono state verificate, tutti i luoghi pubblici o privati sono stati ispezionati dalle forze della gendarmeria e l'abbazia è vuota". E Mont-Saint-Michel ha riaperto al pubblico alle 14.



Mont-Saint-Michel è uno dei siti turistici più frequentati in Francia, con 2,3 milioni di visitatori nel 2014, secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità locali. Il sito ospita in particolare un chiostro gotico del XIII secolo, unico al mondo perché si trova a 80 metri di altezza. L'abbazia e l'isolotto, noto per la bellezza della baia, sono patrimonio mondiale dell'Unesco. Nessuna traccia del sospetto che, stando a una foto scattata da un vigile del fuoco, sarebbe un giovane tra i 20 e i 30 anni con indosso una maglietta bianca e pantaloni scuri.