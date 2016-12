Francia, Euro 2016: anche i piloti di Air France annunciano sciopero a partire da sabato

Insomma, in Francia la situazione resta incandescente in vista di Euro 2016: raccolta rifiuti, trasporti e altri servizi pubblici continuano a funzionare a singhiozzo in molte città, per la protesta contro la riforma del lavoro. E adesso si aggiunge anche il caso Air France. Che assicura però, nella giornata di sabato, il 70-80% dei voli. "I primi da proteggere sono certamente i nostri clienti", annuncia l'amministratore delegato di Air France, Frédéric Gagey. I sindacati chiedono garanzie sulla permanenza in vita di Air France, minacciata dallo sviluppo di altre filiali del gruppo (Transavia, Hop!, Klm). Lo sciopero continuerà fino a martedì mattina.



Lunedì disagi a Roma - E nel frattempo, anche a Roma si annunciano disagi. Lunedì 13 giugno infatti, dalle 20,30 a mezzanotte e trenta, il trasporto pubblico nella Capitale sarà a rischio per lo sciopero indetto tra i lavoratori Atac dal sindacato Ugl. Proprio l'ora in cui l'Italia gioca il suo match agli Europei contro il Belgio, come sottolinea la "bacheca pubblica" online "Romafaschifo". Sarà un caso?