Francia, elezioni locali in Corsica: nazionalisti in testa

Nazionalisti in testa nello spoglio delle schede del primo turno delle elezioni territoriali per l'Assemblea unica in Corsica. Le prime cifre, diffuse dal quotidiano Corse-Matin, confermano i sondaggi della vigilia, con la lista di coalizione "Pè a Corsica" dell'autonomista Gilles Simeoni e dell'indipendentista Guy Talamoni davanti ai sostenitori de La Republique en Marche del presidente francese Emmanuel Macron.