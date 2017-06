11 giugno 2017 09:52 Francia, elezioni legislative: Macron punta alla maggioranza assoluta Il presidente aspira a conquistare 289 seggi su 557 nellʼAssemblea nazionale per un governo stabile. Intanto, al primo turno, lʼallerta sicurezza è al top con 50mila agenti schierati

A quasi un mese dalla sua elezione, per il presidente francese Macron arriva già il giorno della verità. Aperte in Francia le urne per il primo turno delle legislative: 47 milioni di francesi sono chiamati decidere come sarà composta la nuova Assemblea nazionale, formata da 557 deputati. L'inquilino dell'Eliseo punta ad ottenere la maggioranza assoluta (289 seggi) con il suo partito En Marche!, in modo che il governo sia solido. Sul voto, però, è allarme sicurezza: 50mila gli agenti schierati per scongiurare attacchi terroristici.

I numeriI circa 67mila seggi, aperti alle 8, chiudono alle 20 nelle grandi città, alle 18 nelle altre località e il secondo turno è previsto per il 18 giugno. Il voto avviene nei 557 collegi uninominali e maggioritari, con il sistema del doppio turno. I circa 47,5 milioni di iscritti nelle liste elettorali sono chiamati a eleggere i 577 deputati dell'Assemblea nazionale, in cui sinora il gruppo più numeroso era quello dei socialisti e dei loro alleati ecologisti con 284 seggi. I francesi possono scegliere tra 7.881 candidati, rispetto ai 6.612 del 2012, in un anno in cui si applica per la prima vota la legge sull'accumulo di mandati che proibisce a un parlamentare di essere anche sindaco o consigliere di un municipio. I territori d'oltremare hanno votato sabato al primo turno, e lo scorso fine settimana lo hanno fatto i francesi all'estero, che si sono espressi in maggioranza per En Marche! di Macron.

Affluenza alle urne decisivaIl voto avviene nei 557 collegi uninominali e maggioritari, con il sistema del doppio turno. In ogni collegio vince un solo candidato (sono in tutto 7.877): vince al primo turno se raggiunge il 50% più uno dei voti, quando abbia votato almeno il 25% degli iscritti alle liste elettorali; vince al secondo turno, altrimenti, tra tutti i candidati che al primo turno hanno ottenuto almeno il 12,5% delle preferenze degli iscritti alle liste. Quindi l'affluenza alle urne è decisiva. La partecipazione attesa al primo turno è tra il 49% e il 60%, e potrebbe battere il record di astensione del 42,8% dello stesso appuntamento elettorale del 2012.

Le previsioniSi prevede un grande rinnovamento del panorama politico francese. Se si verificheranno le previsioni dei sondaggi, il partito del presidente Emmanuel Macron confermerà il successo alle presidenziali e otterrà la maggioranza assoluta. Secondo i sondaggi, En Marche! otterrà tra 397 e 427 deputati, molti di più dei 289 necessari per la maggioranza assoluta. Les Republicains, con una proiezione tra 95 e 115 seggi, manterranno secondo i media il primo posto all'opposizione, mentre i socialisti si vedranno ridimensionati a meno di 40 deputati. Il Front National e la France Insoumise avranno difficoltà invece a raggiungere i 15 seggi necessari a formare un gruppo.

La campagna elettorale tra scandali e terrorismoLa campagna delle ultime cinque settimane verso il voto non ha contribuito a rendere forte il programma dei candidati. La copertura mediatica si è concentrata su grandi temi d'attualità, come il ritiro degli Usa di Donald Trump dall'accordo sul clima o gli attentati di Londra, mettendo in secondo piano le legislative. E a distogliere l'attenzione dai programmi si sono aggiunti i sospetti di nepotismo sull'ex socialista e attuale ministro della Coesione territoriale, Richard Ferrand, e di abuso di fiducia del centrista Modem.