Francia, è allergica al wi-fi e ottiene l'invalidità: "Una vittoria per migliaia"

Storica decisione della Corte di Tolosa, Francia, che ha riconosciuto una pensione d'invalidità di 800 euro al mese per una donna allegica al wi-fi. La sentenza è arrivata perché Marine Richard da anni è ormai costretta a vivere ai margini della società, in alta montagna, dopo aver accusato problemi come nausea, vertigini e irritazioni cutanee. Per la prima volta quindi questa patologia, l'elettrosensibilità, è stata riconosciuta come "causa di disabilità grave".