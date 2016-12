Francia, due fermi per terrorismo: "Avevano finto pancione per bomba"

Nuovo fermo antiterrorismo in Francia. Una coppia di Montpellier, nel sud della Francia, è stata posta in stato di fermo dopo che lei aveva comprato su internet una finta pancia da donna incinta che sarebbe potuta servire a un attacco kamikaze. Lei è una 23enne francese convertita all'Islam, lui un 35enne originario del Ciad. In casa è stato trovato il "pancione" per l'esplosivo.

Già il 15 dicembre scorso questa giovane francese di 23 anni convertita all'Islam più radicale e il suo compagno di 35 originario del Ciad erano stati posti in stato di fermo per apologia del terrorismo in un'altra inchiesta locale, riferisce il Midi Libre. Vennero rilasciati con obbligo di "assegnazione a residenza", una sorta di libertà vigilata previsto dall'attuale stato d'urgenza decretato in Francia.



Lei dice che voleva solo rubare nei supermarket - Ma ora è scattato un nuovo fermo. Durante una perquisizione in casa, è stata infatti scoperto il finto pancione acquistato su internet. E' stato completamente svuotato del suo contenuto e coperto da carta in alluminio. La donna, di nome Camille, ha spiegato agli agenti che voleva servirsene per rubare nei supermercati.



Durante l'inchiesta è stato anche scoperto che aveva fatto numerose ricerche su internet sul gruppo Stato islamico (Isis) e le donne kamikaze. Il dossier è stato trasmesso ai giudici antiterrorismo di Parigi. Secondo gli inquirenti, la donna aveva già espresso il desiderio di fare la jihad e morire da "martire" in Siria.