Francia, dopo le accuse si dimette il ministro dell'Interno Le Roux

Il ministro dell'Interno francese, il socialista Bruno Le Roux, si è dimesso dopo essere stato indagato dalla Procura finanziaria per aver assunto le due figlie come assistenti parlamentari tra il 2009, quando erano minorenni, e il 2016. A rivelare il fatto è stato un programma televisivo, in seguito al quale il premier Bernard Cazeneuve ha sottolineato che i rappresentanti del governo devono essere "irreprensibili".