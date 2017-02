Francia, dopo caso Theo un altro poliziotto sospettato di stupro

Un nuovo presunto caso di stupro durante un arresto da parte della polizia emerge in Francia, dopo che la violenza sessuale denunciata alla periferia di Parigi dal giovane Theo ha causato proteste e disordini. Un tribunale ha chiesto che l'agente sia incriminato per stupro, e non per violenza aggravata, per fatti risalenti all'ottobre 2015, hanno riferito i media francesi.