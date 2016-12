Francia, donna di 57 anni si suicida chiudendosi nel congelatore

12:43 - Una donna di 57 anni si è suicidata nella periferia di Parigi chiudendosi nel proprio congelatore. La polizia aveva iniziato le ricerche dietro segnalazione della figlia, preoccupata di non ricevere notizie della madre. Il corpo senza vita della donna, che soffriva di solitudine, è stato scoperto in un appartamento di un paesino attorno a Melun, a est della capitale. Accanto, cinque lettere scritte dalla donna per altrettanti membri della famiglia.

Le fonti rivelano che la donna era una persona depressa "che soffriva di diverse patologie e di una grave forma di solitudine".