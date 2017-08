Francia, donna confessa: ho soffocato i miei tre figli neonati

Una madre di 30 anni di Pontalier, in Francia, è indagata per aver ucciso tre figli neonati. La donna, a quanto riportano i siti dei principali quotidiani francesi, ha confessato di aver "soffocato con un asciugamano" i tre bebé subito dopo la nascita per poi metterli in sacchetti e nasconderli nel freezer di casa, dove i corpicini sono stati ritrovati solo di recente.