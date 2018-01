Francia, disperso in mare il presidente di "Quiksilver" Pierre Agnès

Pierre Agnès, il presidente del celebre marchio di abbigliamento sportivo "Quiksilver", risulta disperso in mare. La sua imbarcazione è stata ritrovata vuota su una spiaggia di Hossegor, nel sud-est della Francia. Lo ha annunciato la prefettura. Un importante dispositivo di ricerche è stato dispiegato nella zona. Allo stato attuale, i soccorritori non sono in grado di dire se a bordo fosse solo o no.