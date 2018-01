Francia, detenuto islamista pugnala tre guardie carcerarie

Tre agenti penitenziari di Vendin-le-Vieil, nel nord della Francia, sono stati feriti, uno in modo grave, a colpi di forbici da un detenuto integralista islamico, Christian Ganczarski. Quest'ultimo, un tedesco convertito all'islam, sconta una pena a 18 anni di carcere per complicità nell'attentato alla sinagoga di Djerba, in Tunisia, dell'aprile 2002. Nell'attacco ci furono 21 morti. Si sarebbe lanciato contro le guardie gridando "Allah Akbar".