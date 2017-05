Francia, deputata muore d'infarto durante comizio pro Macron

La sua passione politica e la foga con la quale ha parlato a un comizio hanno ucciso la 50enne Corinne Erhel, ex socialista ora passata con Emmanuel Macron. La deputata francese è stata stroncata da un infarto mentre, venerdì, parlava durante un comizio a Plouisy, nella sua Bretagna: crollata a terra davanti al pubblico, è morta qualche ora dopo in ospedale. Hollande l'ha ricordata come una deputata totalmente coinvolta dal suo mandato".