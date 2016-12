Francia, controllo di polizia degenera in violenza: donna ferita da agenti

E' polemica in Francia per un video che mostra un controllo di polizia degenerato in violenza. Una donna, si vede nel filmato pubblicato sul web, sabato 26 dicembre viene aggredita dagli agenti che l'hanno fermata insieme al figlio. Il ragazzo, che ha tra i 15 e i 18 anni, è stato arrestato e trattenuto in custodia domenica sera. "Non sappiamo ancora il motivo", ha detto la donna, Kraiker Zahra, ai media locali. E' successo a Pantin.