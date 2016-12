Francia, concessa la grazia alla donna che uccise il marito violento

Il presidente francese, Francois Hollande, ha annunciato la concessione della grazia per Jacqueline Sauvage, la donna di 68 anni condannata a dieci anni di carcere per aver ucciso il violento marito che l'ha maltrattata per 47 anni. Nei giorni scorsi in migliaia si erano mobilitati per convincere Hollande e una petizione online era stata firmata da oltre 400mila persone tra cui personalità del mondo artistico, della politica e della società civile.