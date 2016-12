Francia, chiuse urne primarie centrodestra: al voto quasi 3 milioni

Si sono chiusi in Francia gli oltre 10.200 seggi elettorali per il secondo turno delle primarie del centrodestra. Alle 17 avevano votato 2 milioni e 926mila persone, in aumento del 4,5% rispetto ai 2 milioni e 806mila del primo turno di domenica scorsa. Dopo i sette candidati del primo turno, al secondo in lizza sono rimasti gli ex primi ministri Alain Juppé e Francois Fillon, quest'ultimo vincitore il 20/11 con il 44,1%.