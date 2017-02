Francia, caso Théo: per la polizia "non ci fu stupro, solo violenze accidentali"

Proprio per questo il sindaco di Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, ha lanciato un forte appello "alla calma" e "alla decenza", dopo la quinta notte di incidenti. Rivolgendosi alla stampa, Beschizza ha spiegato che "la tensione resta palpabile", poi si è appellato alla "responsabilità collettiva" per "porre fine a questo clima di tensione". "Ora - ha detto il sindaco ed ex poliziotto di origini italiane - è il tempo di lasciare lavorare la giustizia. Mercoledì, per la quinta notte consecutiva, la periferia nord di Parigi è stata segnata da incidenti con almeno 26 fermi.