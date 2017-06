Francia, caso assistenti Europarlamento: indagata Marine Le Pen

Marine Le Pen risulta essere indagata dalla procura finanziaria di Parigi. L'inchiesta riguarda l'assunzione di alcuni assistenti che ufficialmente si sarebbero dovuti occupare dell'attività degli esponenti del Front National al Parlamento Europeo ma che in realtà facevano altro per il partito.

L'accusa di appropriazione indebita è stata formalizzata al termine dell'interrogatorio di Marine Le Pen davanti al giudice Renaud Van Ruymbeke presso la procura finanziaria di Parigi.



L'inchiesta - Le indagini riguardano l'impiego che Marine Le Pen, eurodeputata dal 2004, ha attribuito al suo capo di gabinetto, Catherine Griset, con fondi pubblici destinati agli assistenti nell'Europarlamento. Secondo la procura, Griset non avrebbe svolto le funzioni previste per questo impiego.



L'avvocato: "Ricorreremo in appello" - Il legale della Le Pen, Rodolphe Bosselut, ha spiegato che la sua assistita, "conformemente agli impegni presi in campagna elettorale, si è recata alla convocazione dei magistrati che la hanno, come atteso, incriminata". L'avvocato ha inoltre dichiarato che la leader del Front National ricorrerà in appello.