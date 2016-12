Francia, cargo rovesciato alla deriva: fallito primo tentativo di recupero

E' fallito il primo tentativo di recupero del Modern Express , il cargo battente bandiera panamense, alla deriva al largo de La Rochelle , in Francia. Secondo BFM-TV, il primo tentativo di rimorchiare il relitto a riva non è andato a buon fine. Inoltre uno dei membri dell'equipe francese incaricati di calarsi dagli elicotteri sulla nave inclinata sul fianco si è leggermente ferito. Un secondo tentativo di recupero è previsto per sabato.

Il Modern Express, un colosso bianco e azzurro di 164 metri, trasportava 360 tonnellate di legno e macchinari per la realizzazione di lavori pubblici e ora si trova alla deriva al largo dell'antico porto francese affacciato sull'Oceano Atlantico. E' ancora a galla, ma parzialmente ribaltato sul fianco destro. Sani e salvi i 22 marinai a bordo.



"Per il momento non sembrano esserci rischi di inquinamento", ha assicurato il comandante, Louis Cavier, intervistato su BFM-TV. Si è deciso di comunque di intervenire subito perché "per il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo". Per gli esperti del soccorso in mare si tratta comunque di estremamente delicata. Il primo tentativo è andato a vuoto: il moto ondoso ha spaccato uno dei ganci che assicurava il cargo al rimorchiatore. Uno dei quattro uomini dell'equipe specializzata inviata poco prima a bordo è rimasto leggermente ferito. Le operazioni si sono svolte in alto mare, a circa duecento chilometri da La Rochelle. Gli uomini hanno dovuto abbandonare il cargo e si sono trasferiti a bordo di una nave militare.