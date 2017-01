Francia, bus sbanda per il ghiaccio: 4 turisti portoghesi morti

Quattro portoghesi sono morti e altri 27 sono rimasti feriti, di cui tre molto gravemente, in un incidente stradale avvenuto in Francia sulla cosiddetta "strada della morte". Il pullman era diretto in Svizzera. Sembra che l'autista abbia perso il controllo a causa del ghiaccio sulla strada, dovuto alle temperature polari che stanno colpendo l'Europa.