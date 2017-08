Francia, Brigitte Macron non avrà uno status da "première dame"

Brigitte Macron non avrà lo status di "première dame". A comunicarlo è il canale televisivo di informazione francese Bfmtv. Due settimane fa era stata lanciata una petizione online che ha raccolto 220mila firme per contrastare la creazione di uno statuto ad hoc per ufficializzare il ruolo di "first lady", con tanto di budget per i collaboratori.