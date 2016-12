Francia blocca sei foreign fighter

12:01 - La Francia ha confiscato "per la prima volta" i passaporti di sei connazionali pronti a partire per la Siria: i sei, secondo quanto rivelato da France Tv Info, avrebbero avuto intenzione di arruolarsi come foreign fighter. Problema simile sta affrontando anche la Gran Bretagna: agenti di Scotland Yard sono in Turchia alla ricerca di tre adolescenti scappate da casa una settimana fa per unirsi all'Isis in Siria.

