Francia, blitz polizia a Strasburgo

La polizia francese ha compiuto un'operazione a Strasburgo in seguito alla segnalazione di un avvistamento presunto di Salah Abdeslam, il terrorista in fuga ricercato per le stragi di Parigi. Nell'operazione, compiuta nel quartiere di Neudorf - riportano i media francesi e la Bbc, che citano un portavoce della polizia - il terrorista non è stato però trovato e l'operazione si è conclusa.