Francia, bimbo pugnalato: morto

E' morto a Joeuf, in Francia, il bimbo di 7 anni pugnalato giovedì all'uscita di scuola da una persona che secondo gli inquirenti non ha agito nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Dopo cinque giorni fra la vita e la morte, il piccolo Lucas non ce l'ha fatta: con sette pugnalate al torace e all'addome, il suo aggressore lo aveva ridotto in condizioni disperate. L'uomo si era arreso alla polizia dopo una breve fuga.