Francia: avvocato spara al presidente del suo Ordine, poi si toglie la vita

Gli spari sono stati esplosi nell'ufficio di Vannier, che ora versa in gravi condizioni.



Secondo quanto hanno raccontato alcuni legali, vi era un contenzioso tra i due uomini. Contro Scipilliti "era in corso una procedura disciplinare per contributi e quote che non erano state pagate". E ancora: "Scipilliti considerava che Vannier ne facesse una questione personale".



Il presunto assassino, Joseph Scipilliti, è stato anche l'avvocato di "Riposte Laique", un sito web di estrema destra. Nell'agosto del 2014 difese anche un militante islamofobo.