Francia,assalto al pensionato di monaci:preso il principale sospetto

E' stato preso l'uomo in fuga, che giovedì avrebbe assaltato un pensionato di religiosi, uccidendo una donna, a Montferrier-sur-Lez, in Francia. Lo rende noto il sito di Le Parisien. Gli inquirenti avevano da subito escluso la pista del terrorismo: "Il principale sospetto è legato alla casa di riposo", avevano affermato non aggiungendo altro.