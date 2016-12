E' stato fermato l'uomo che giovedì sera ha assaltato il centro per anziani religiosi di Montferrier-sur-Lez, uccidendo una donna. Lo riferiscono i media francesi. Per quanto riguarda il movente, il procuratore di Montpellier, Christophe Barret, ha detto: "Ci orientiamo verso una pista locale, qualcuno che era legato a questa casa di riposo. Non c'è alcun elemento che provi un qualsiasi legame con il terrorismo islamico".