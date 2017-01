Francia, arrestato un 29enne: "Era pronto a compiere attentati"

Un 29enne è stato arrestato a Tolosa, in Francia, con l'accusa di "associazione a delinquere in relazione a un'impresa terroristica criminale" e per "apologia di terrorismo". L'uomo, già noto ai servizi di intelligence per i suoi legami con il fondamentalismo islamico, "si è rallegrato" su Facebook per la strage di Berlino e, secondo fonti giudiziarie, "alcuni messaggi hanno fatto temere un passaggio all'azione imminente".