Francia, appello Hollande: "Coesione per fare blocco contro Le Pen"

Il presidente francese Francois Hollande lancia un appello alla coesione delle forze politiche per "fare blocco" contro Marine Le Pen. Una strategia a cui l'inquilino dell'Eliseo fa ricorso davanti al numero crescente di leader della sinistra che annunciano che voteranno Emmanuel Macron e non il vincente delle primarie, Benoit Hamon. In Consiglio dei ministri Hollande ha auspicato unità contro la "minaccia dell'estrema destra".