Francia, aperto il processo di beatificazione per padre Hamel

Il vescovo di Rouen, in Francia, mons. Dominique Lebrun,a conclusione della messa del crisma di questa mattina ha annunciato che è stato aperto il processo diocesano di beatificazione per padre Jacques Hamel, sgozzato mentre diceva messa da due giovani terroristi francesi di origini maghrebine lo scorso 26 luglio in un attentato rivendicato dall'Isis.

Papa Francesco aveva accettato lo scorso autunno di accorciare i tempi per l'apertura del processo di beatificazione, normalmente di cinque anni. "Se il risultato sarà positivo, il martirio di padre Jacques Hamel sara' allora ufficialmente riconosciuto secondo il criterio della Chiesa cattolica", per "aver subito la morte per la sua fede in Gesù Cristo", scrive la diocesi di Rouen.