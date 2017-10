Francia, anche un musulmano contro l’abbattimento della croce del monumento a Giovanni Paolo II

"Il laicismo francese se la prende con Giovanni Paolo II" per "distruggere ogni carattere cristiano della società francese" e creare un "conflitto contro la religione". Così Kamel Abderrahmani, giovane musulmano di origine algerina che scrive per Asianews, a proposito della decisione del Consiglio di Stato di eliminare la croce sopra un monumento al Papa Santo nella cittadina di Ploërmel, in Bretagna. Intanto su Twitter esplode la campagna #MontreTaCroix.