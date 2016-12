Francia, altro migrante morto

In Francia due migranti sono morti nell'arco di 24 ore. Come riporta il Figaro.fr, un clandestino egiziano è rimasto fulminato alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi mentre cercava di salire clandestinamente a bordo di un treno Eurostar per la Gran Bretagna. In precedenza un immigrato sudanese era deceduto nel tentativo di attraversare il tunnel sotto la Manica per arrivare in Inghilterra.