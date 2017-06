Francia, alpinista torinese muore in Savoia

Uno scialpinista torinese è morto in un incidente in montagna nella località di Bonneval-sur-Arc, in Savoia (Francia). Lo riportano i media francesi, spiegando che l'uomo, di circa 60 anni, è caduto scivolando per una ventina di metri prima di finire in una cascata dove è rimasto bloccato. La vittima era sceso nel tardo pomeriggio dal rifugio di Evettes insieme ad un compagno, che ha dato l'allarme.