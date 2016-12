Francia, accoltella una donna e le 3 figlie: aggressore è marocchino

L'uomo che martedì mattina ha aggredito a coltellate una donna e le sue tre figlie in un villaggio vacanze sulle Alpi francesi è musulmano praticante ed è nato in Marocco, 37 anni fa. Lo riporta il sito web della rete all news i-Tele. L'aggressore, che conosceva le sue vittime, è noto alla polizia per vicende di delinquenza che risalgono a oltre 10 anni fa. Smentita dal procuratore la notizia che il 37enne abbia agito a causa dell'abbigliamento succinto.

In un primo momento infatti era stato detto che l'aggressore aveva agito dopo aver visto le vittime indossare abiti troppo attillati."Ci tenevo a smentire la voce che gira, perché nessuno ha mai detto che questa aggressione sarebbe stata motivata dall'abbigliamento delle vittime, da vestiti corti o altro". Lo ha dichiarato alla stampa il procuratore Raphael Balland, incaricato delle indagini sulla vicenda.



La donna aggredira ha 46 anni, mentre le figlie hanno 8, 12 e 14 anni. Tutte e quattro sono state portate in ospedale e l'emittente Bfmtv riporta che la 46enne e una delle figlie sono in condizioni gravi: in particolare la bambina avrebbe un polmone perforato.



Secondo le informazioni di Bfmtv, l'autore è noto alla polizia per reati comuni che risalgono a 15 anni fa, ed era in vacanza con la moglie incinta e i due figli. Pare che le due famiglie si trovassero vicino. Il sindaco di Laragne, Edmond Francou, ha dichiarato a Bfmtv che l'auto dell'assalitore era pronta a ripartire e l'uomo ha provato a fuggire ma è stato fermato dagli agenti.