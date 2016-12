La Francia ha accolto per cure un impiegato delle Nazioni Unite contagiato da virus Ebola in Sierra Leone dove lavorava. Lo annunciato il ministero della Sanità. "Questa persona è stata medicalizzata ed evacuata a bordo di un aereo speciale" si spiega nel comunicato. Il paziente è stato posto "in isolamento in una stanza di massima sicurezza all'ospedale Armée Begin (Saint-Mandè)" nelle vicinanze di Parigi.