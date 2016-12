Francia: "Abbiamo bombardato Raqqa"

La Francia conferma, attraverso il ministero della Difesa, il massiccio bombardamento dei suoi jet su Raqqa, la "capitale" dell'Isis in Siria. I raid aerei avrebbero colpito e distrutto il centro di comando dell'Isis: impiegati almeno 10 jet. Colpito anche il centro di addestramento e un altro per il reclutamento. Intanto gli Stati Uniti, secondo il Wall Street Journal, stanno fornendo alla Francia dati di intelligence per i raid in Siria.