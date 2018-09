Francia a Onu: "Siria su orlo dell'abisso, Idlib bomba a orologeria"

"La Siria è di nuovo sull'orlo di un abisso, Idlib è potenzialmente una bomba a orologeria per migrazione, situazione umanitaria e sicurezza": lo ha detto l'ambasciatore francese all'Onu, Francois Delattre, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. "C'è ancora tempo per evitare un disastro ad Idlib, ma non abbiamo nemmeno un minuto da perdere", ha detto Delattre aggiungendo che "un'offensiva avrebbe conseguenze disastrose".