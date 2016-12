Francia a Onu:ogni atto contro Isis

La Francia chiederà all'Onu di "adottare tutte le misure necessarie per reprimere lo Stato islamico". E' quanto scritto nella bozza di risoluzione che Parigi presenterà ai 15 membri dell'organismo del Palazzo di vetro. In essa si sollecitano gli Stati a "raddoppiare e coordinare le iniziative per prevenire e reprimere i gesti di terrorismo commessi in modo specifico da Isis".