Francia, a Natale sorveglianza accresciuta per oltre 2.400 chiese

Il ministero degll'Interno francese ha disposto una sorveglianza accresciuta per oltre 2.400 chiese del Paese per le festività di Natale. A inizio dicembre a tutti i prefetti era stato chiesto di prendere contatto con i parroci per assicurare la sicurezza delle "cerimonie e delle messe di Natale", che "potrebbero costituire un bersaglio simbolico molto importante".