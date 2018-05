Francia, a 5 anni telefona al 118 e salva il padre

Ha solo 5 anni ma non si può dire che manchi di coraggio e sangue freddo il bambino che, a Glos-la-Ferriere, in Normandia , è riuscito a salvare il padre in coma diabetico. Il piccolo lo ha trovato riverso sul letto e, spaventato, ha chiamato il 17 (il nostro 118). "Mi sa che mio papà è morto. Fa le bolle dalla bocca", le sue prime parole agli operatori che si sono fatti guidare da lui per trovare l’appartamento.

Figlio di genitori separati, era l’unica persona in casa al momento dell’accaduto. Non conoscendo l’indirizzo di casa, ha dato come indicazione solo il nome del paesino e una serie di particolari che hanno permesso all’ambulanza di arrivare in tempo. "Sentivamo che c'era molta tensione e che era molto sensibile a ciò che stava accadendo con suo padre - ha dichiarato il colonnello della Gendarmerie Pierre Baillargeat - Ma era estremamente rigoroso nel suo atteggiamento". La polizia, intervenuta per aiutare i medici del pronto soccorso, ha chiesto al bambino di uscire di casa e agitare le mani non appena avesse sentito le sirene. Dopo il salvataggio, il bimbo è stato affidato alla madre.