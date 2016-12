Francia: 54enne esce illeso da un incidente d'auto, falciato dalla moglie

11:11 - Un uomo di 54 anni uscito illeso da un incidente d’auto è stato investito e ucciso accidentalmente dalla moglie, accorsa sul luogo dell’incidente per soccorrere il marito e la figlia che lo accompagnava. Lo sfortunato episodio è accaduto nella Francia settentrionale, sulla D109 che collega Beny-Bocage a Gravesend, nei pressi di Vire. Madre e figlia, illese ma sotto choc, sono state ricoverate all’ospedale di Vire.

Un appuntamento col destino quello del 54enne, uscito illeso da un primo incidente e poi falciato dalla moglie.



L’uomo stava viaggiando su un furgoncino assieme alla figlia 16enne, quando, all’altezza di una curva a gomito molto pericolosa, probabilmente a causa della fitta nebbia che avvvolgeva il mezzo, ha perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo in una scarpata a pochi passi da un fiume.



Usciti entrambi miracolosamente illesi dall’incidente, padre e figlia hanno chiamato i soccorsi. La moglie è stata la prima persona a essere chiamata e si è subito precipitata sul posto per portare aiuto ai suoi famigliari.



La donna ha imboccato la stessa curva insidiosa e, proprio come il marito, non è riuscita a mantenere il controllo dell’auto che stava guidando.



L’uomo è stato travolto sotto gli occhi della figlia. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma ogni tentativo è stato inutile.