Francia, 50mila uomini per la sicurezza del voto di domenica

Saranno 50mila i poliziotti e i gendarmi francesi mobilitati domenica, giorno delle elezioni presidenziali, per garantire la sicurezza nei seggi elettorali e per le manifestazioni che potrebbero seguire il risultato finale del ballottaggio tra Macron e Le Pen. Durante la sera del primo turno delle elezioni, a Parigi ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di studenti "antifascisti", per un bilancio di 9 feriti e 142 fermati.