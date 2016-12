Francia, 31enne muore sull'Alpe d'Huez dopo un volo di 150 metri

Un 31enne è morto sull'Alpe d'Huez, sulle Alpi francesi, precipitanto per 150 metri durante un'escursione. L'uomo, maestro di sci, era con un amico sul versante orientale della stazione montana, a quota 3mila metri, quando è caduto nel vuoto. E' stato il compagno a dare l'allarme, ma all'arrivo dei soccorritori per il 31enne non c'era più nulla da fare.