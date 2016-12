Francia, 17 ex ministre unite contro il sessismo: "Basta molestie, non taceremo più"

Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" 1 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Fleur Pellerin 2 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Christine Lagarde 3 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Aurélie Filippetti 4 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Nathalie Kosciusko-Morizet 5 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Corinne Lepage 6 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Roselyne Bachelot 7 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Chantal Jouanno 8 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Cecile Duflot 9 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Rama Yade 10 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Monique Pelletier 11 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Marylise Lebranchu 12 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Valérie Pécresse 13 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Elisabeth Guigou 14 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Yvette Roudy 15 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Dominique Voynet 16 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Michelle Demessine 17 di 18 Afp Afp Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Catherine Trautmann 18 di 18 Ansa Ansa Francia, 17 ex ministre contro il sessismo: "Basta molestie" Yvette Roudy leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ci siamo impegnate in politica per ragioni diverse, difendiamo idee diverse, ma condividiamo la volontà che il sessismo non trovi spazio nella nostra società. Siamo state ministre, siamo state elette", si legge nel testo firmato, tra le altre, da Roselyne Bachelot, Fleur Pellerin, Aurélie Filippetti e Rama Yade. E ancora: "Come tutte le donne che accedono a un ambiente prima considerato esclusivamente maschile, abbiano dovuto subire e lottare contro il sessismo. Ora basta. L'impunità è finita. Non taceremo più".



Le ex ministre avanzano inoltre alcune proposte, come l'allungamento dei tempi di prescrizione per il reato di molestie o la possibilità per le associazioni competenti di denunciare al posto delle vittime.



La questione del sessismo era già stata sollevata più o meno un anno fa da un collettivo di una quarantina di giornaliste dal nome esplicito "Bas les Pattes", "Giù le zampe", che si era concentrato sui comportamenti tenuti da diversi politici nei confronti delle croniste. Nel mirino era finito anche il ministro delle finanze Michel Sapin, colpevole di aver fatto commenti allusivi e di aver allungato le mani su una giornalista che si era chinata a raccogliere una penna.