Francia, 15mila auto bloccate sulle Alpi

21:28 - Almeno 15mila veicoli sono rimasti bloccati in Francia nel dipartimento alpino della Savoia per le abbondanti nevicati, obbligando le autorità locali ad organizzare un piano di alloggio di emergenza. La neve ha anche provocato un incidente mortale. A fine giornata la prefettura della Savoia ha invitato gli automobilisti a "non mettersi più in viaggio e a cercare un alloggio per la notte".