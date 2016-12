11:45 - In aggiunta agli attuali 4.100 gendarmi, altri 10mila militari saranno dispiegati in tutta la Francia per sorvegliare i siti sensibili. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian all'indomani della marcia di Parigi contro il terrorismo. Intanto il ministero dell'Interno Bernard Cazeneuve ha nominato un prefetto incaricato di coordinare le misure di sicurezza per la protezione dei luoghi della comunità ebraica.