Francia, 10mila euro al mese per il parrucchiere di Hollande: polemica (e ironia) su Twitter

François Hollande, il presidente francese, deve sempre essere curato e di bell'aspetto: lo sa bene il suo parrucchiere Olivier, che deve tagliare i capelli corti ai lati e renderli ben fermi nella parte alta della testa, a causa della calvizie incipiente. Per far ciò, il coiffeur viene pagato ben diecimila euro al mese. La polemica non si è fatta attendere, e ha trovato terreno fertile su Twitter, dove l'hashtag #Coiffeurgate è già trending topic in Francia.