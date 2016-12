11:19 - "Voglio assicurare a ciascuno di voi che, per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune". Lo ha affermato papa Francesco a Istanbul, aggiungendo: Il "ristabilimento della piena comunione" tra cattolici e ortodossi "non significa sottomissione o assorbimento l'uno dell'altro, ma accoglienza".