Franceschini: "Da noi primo G7 cultura, tema sarà il dialogo"

"Abbiamo voluto organizzare il primo G7 della cultura, il tema sarà la cultura come strumento di dialogo". Lo ha annunciato il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. "L'Italia è famosa nel mondo per la bellezza, l'arte e la creatività, ma abbiamo alle spalle anni in cui la politica non ha investito nella cultura", ha aggiunto il ministro, "ora c'è stata un'inversione di tendenza".