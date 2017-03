Frana discarica in Etiopia, sale a 50 il numero di morti

E' salito a oltre 50 morti il bilancio della frana che sabato ha travolto una grande discarica alle porte di Addis Abeba, capitale dell'Etiopia. I feriti sono invece 28, due dei quali gravi. Procedono le ricerche dei dispersi, ma non è chiaro quanti siano perché la maggior parte dei residenti della zona non sono registrati. Le autorità hanno evacuato 300 abitanti dell'area per evitare che possano ripetersi incidenti analoghi.